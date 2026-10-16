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जम्मू-कश्मीर: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने किया गांदरबल का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा के साथ खीर भवानी मंदिर में टेका माथा

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गांदरबल का दौरा कर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

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