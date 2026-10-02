जम्मू: आईआईटी में छात्रों ने आइडिया को उत्पाद में बदलने का सीखा तरीका, तीन महीने तक विशेषज्ञ करेंगे मार्गदर्शन

छात्रों ने आईआईटी की सेंट्रल वर्कशॉप और फिजिक्स-केमिस्ट्री लैब का दौरा किया। अब आईआईटी के छात्र मेंटर तीन महीने तक उनके आइडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आईआईटी जम्मू की डीन आउटरीच एवं स्किल डेवलपमेंट प्रो. मीनाक्षी राजीव ने नगरोटा के छात्रों के साथ उद्यमिता पर बातचीत की।



मीरां साहिब के छात्रों के साथ डॉ. योगेश एम. निमदेव ने सत्र लिया। इसमें छात्रों को उद्यमी सोच विकसित करने और अपने आइडिया को उपयोगी काम में बदलने के तरीके समझाए गए। फील्ड विजिट और आइडिया क्रिएशन के तहत डॉ. आकाश सुभाष आवले और डॉ. अनिल कुमार पैडी ने छात्रों से बातचीत की। इसके बाद उन्हें सेंट्रल वर्कशॉप और फिजिक्स-केमिस्ट्री लैब दिखाई गईं। छात्रों ने आईआईटी के विद्यार्थियों के बनाए प्रोजेक्ट देखे और लैब कर्मचारियों से उन्हें तैयार करने के तरीके के बारे में जानकारी ली। छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांटकर आईआईटी जम्मू के छात्र मेंटरों से जोड़ा गया है। ये मेंटर अगले तीन महीने तक उनके आइडिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।