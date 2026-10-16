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जम्मू-कश्मीर: 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आगाज, उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में दिखाई हरी झंडी

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 PM IST







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गांदरबल जिले के गडोरा स्थित सरकारी शारीरिक शिक्षा कॉलेज में 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों से संबंधित कार्यक्रम के तहत 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन का उद्देश्य स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ... और पढ़ें

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