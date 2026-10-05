ऊना: अध्यापकों और अभिभावकों ने बौल स्कूल में चलाया स्वच्छता अभियान

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बौल में अध्यापकों व अभिभावकों ने स्कूल परिसर को साफ रखने का बीड़ा उठाया। प्रधानाचार्य संजीव पराशर के नेतृत्व में मेरा कैंपस, साफ सुथरा कैंपस अभियान शुरू किया गया। इसमें सभी अध्यापक दिन में 15 मिनट स्वच्छता के लिए देंगे और विद्यार्थियों के लिए मिसाल कायम करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संजीव पराशर, सीता राम, राकेश कुमार, मंजीत सिंह, स्नेह लता राजकुमारी, जसविंद्र कौर, विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे।

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