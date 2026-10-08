{"_id":"6ac733fef26173380a0d5c7e","slug":"video-una-air-force-day-tribute-martyrs-memorial-ex-servicemen-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"एयर फोर्स डे पर ऊना के शहीद स्मारक में वीर जवानों को नमन, पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर ऊना में वीर शहीदों को सम्मानपूर्वक याद किया गया। स्थानीय शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शामिल पूर्व सैनिकों ने सैन्य अनुशासन और सम्मान की भावना के साथ शहीदों को नमन किया। नागरिकों ने भी इस अवसर पर देश के वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर जवानों को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों की मौजूदगी विशेष रूप से रही। उन्होंने देश की सेवा और शहीदों की विरासत को सम्मान देने का संदेश दिया। एयर फोर्स डे भारतीय वायु सेना के साहस, सेवा और राष्ट्र रक्षा में योगदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। ऊना में भी इस मौके पर वायु सेना के साथ-साथ देश की रक्षा में जुटे सभी सैन्य जवानों के साहस और बलिदान को सम्मान दिया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। देशभक्ति के भाव से हुआ आयोजन शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देशभक्ति की भावना के साथ वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि शहीदों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है।

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