{"_id":"6ae1bdf55c09e3efb30d9d89","slug":"video-kutlehar-jogipanga-nari-samman-karwa-chauth-samaroh-vivek-sharma-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ के जोगीपंगा में नारी सम्मान एवं करवा चौथ समारोह आयोजित, विधायक विवेक शर्मा ने किया नेतृत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: कुटलैहड़ के जोगीपंगा में नारी सम्मान एवं करवा चौथ समारोह आयोजित, विधायक विवेक शर्मा ने किया नेतृत्व
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के जोगीपंगा में नारी सम्मान एवं करवा चौथ समारोह का आयोजन किया गया। विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में महिलाओं के सम्मान और करवा चौथ पर्व की परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
समारोह का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़े करवा चौथ पर्व के महत्व को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और उनके सम्मान को केंद्र में रखा गया।
इस आयोजन के माध्यम से करवा चौथ पर्व की सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं को एक मंच पर एकत्रित होने का अवसर मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।