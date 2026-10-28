{"_id":"6ae1bdf55c09e3efb30d9d89","slug":"video-kutlehar-jogipanga-nari-samman-karwa-chauth-samaroh-vivek-sharma-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ के जोगीपंगा में नारी सम्मान एवं करवा चौथ समारोह आयोजित, विधायक विवेक शर्मा ने किया नेतृत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के जोगीपंगा में नारी सम्मान एवं करवा चौथ समारोह का आयोजन किया गया। विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में महिलाओं के सम्मान और करवा चौथ पर्व की परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। समारोह का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़े करवा चौथ पर्व के महत्व को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और उनके सम्मान को केंद्र में रखा गया। इस आयोजन के माध्यम से करवा चौथ पर्व की सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं को एक मंच पर एकत्रित होने का अवसर मिला।

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