{"_id":"6acc83b156e49026e20b27f6","slug":"video-jaya-kishori-visits-maa-chintpurni-temple-offers-prayers-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: जया किशोरी ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में टेका माथा, हवन में डाली आहुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: जया किशोरी ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में टेका माथा, हवन में डाली आहुति
प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता एवं भजन गायिका जया किशोरी ने सोमवार को शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और हवन में आहुतियां डालकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।
मंदिर पहुंचने पर पुजारी बारीदार सभा के प्रधान रविंदर छिन्दा ने जया किशोरी को विधिपूर्वक पूजा करवाई। उन्होंने मां चिंतपूर्णी के चरणों में शीश नवाया और सुख-समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर भी मौजूद रहे। जया किशोरी के मंदिर पहुंचने के दौरान परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।