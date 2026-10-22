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ऊना: रबी की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को जागरूक कर रहे कृषि विशेषज्ञ डॉ. सतपाल धीमान, 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई की सलाह
रबी की फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। उपमंडल बंगाणा के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. सतपाल धीमान ने किसानों को रबी की उन्नत खेती और गेहूं की बिजाई के उचित समय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों को समय पर बिजाई करने और खेती से जुड़ी जरूरी बातों का ध्यान रखने की सलाह दी।
डॉ. सतपाल धीमान ने बताया कि गेहूं की बिजाई के लिए 15 नवंबर का समय अहम है। उचित समय पर बिजाई करने से फसल की बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में किसानों को बिजाई की तैयारी समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि वीरवार से कृषि विभाग के माध्यम से गेहूं सहित अन्य फसलों के बीज उचित दाम पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार बीज खरीदकर आगामी फसल की तैयारी कर सकते हैं।
कृषि विभाग की ओर से किसानों को रबी की फसलों की उन्नत खेती के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य खेती को बेहतर बनाना और पैदावार बढ़ाने के लिए सही कृषि तरीकों की जानकारी देना है। किसानों के लिए समय पर बिजाई और उपयुक्त बीज का चयन फसल की तैयारी के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
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