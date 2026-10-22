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सोलन के ठोडो मैदान में राज्य स्तरीय अंडर-20 कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, प्रदेशभर की टीमें ले रही हिस्सा
ठोडो मैदान सोलन में राज्य स्तरीय अंडर-20 कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और खेल कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा।
प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। लड़कों के वर्ग में हमीरपुर और बीबीएन की टीमें आमने-सामने हैं। दोनों टीमें मुकाबला जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं।
वहीं, लड़कियों के वर्ग में लाहौल-स्पीति और हमीरपुर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मुकाबले में लाहौल-स्पीति की टीम 27-2 के स्कोर से बढ़त बनाए हुए है।
तीन दिनों तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा लेकर खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाएगा।
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