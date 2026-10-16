{"_id":"6ad20e2af832d9bd3b069144","slug":"video-solan-eurokids-school-organized-a-dandiya-event-for-navratri-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: यूरो किड्स स्कूल ने नवरात्र पर किया डांडिया का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूरोकिड्स प्री स्कूल (कोटलानाला) ने नवरात्र परत डांडिया का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूल के सभी बच्चों के लिए भारतीय वेशभूषा की ड्रेस थीम रखी गई। स्कूल के निदेशक शोभित बहल ने बताया कि नवरात्र के चलते ही आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को अपने देश की अपनी संस्कृति व त्योहारों की जानकारी मिल सके। इस तरह के आयोजन से बच्चों का आत्म विश्वास व मनोबल बढ़ता है। स्कूल की प्राचार्य सीमा बहल ने स्कूल के सभी बच्चों को गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य की जानकारी दी। रौनक, भारवी,अयांश, आराध्या, पैमा, उद्वेक्षा, गुरमीत, सानिध्य, पार्थ, सिद्धिक्षा, मेहर, काव्या, शिवाय, मिताक्षी, वैभवी, वर्तिका, कामाक्षी, नम्या, तन्मय, अवयुक्त, युगांक, माधव, विहान, अवयुक्ता, तेनजीन, दिविशा, पूर्विषा,गौरिक आदि सभी बच्चों ने बढ़-चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया एंजॉय किया। इन सभी बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया ।

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