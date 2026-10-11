{"_id":"6acb301f16a266c1bb070baf","slug":"video-shivalik-valley-school-nalagarh-26th-annual-function-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नालागढ़ के शिवालिक वैली स्कूल में वार्षिक समारोह की धूम, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जीता दिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नालागढ़ के शिवालिक वैली स्कूल में रविवार को 26वां वार्षिक समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार शकुंतला पटियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वह हेल्प द गर्ल्स ग्रुप की अध्यक्ष भी हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने समारोह में मौजूद अतिथियों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल की प्रधानाचार्या कविता बंसल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने संस्था के 26 वर्षों के सफर पर प्रकाश डालते हुए स्कूल की उपलब्धियों और विकास यात्रा की जानकारी दी। समारोह के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्यों और अतिथियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक दिनेश बंसल, रोटरी क्लब नालागढ़ के अध्यक्ष करुणेंद्र कुमार बस्सी, राजीव पठानिया और चारू पठानिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। समारोह में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों और स्कूल की उपलब्धियों को लेकर उत्साह देखने को मिला।

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