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संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा का सोमवार को कुमारहट्टी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कसौली और धर्मपुर क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों ने बैंड-बाजे के साथ यात्रा का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान करीब 130 से 140 लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। यात्रा के साथ राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार, पूर्व मंत्री राजीव सैजल तथा भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परवाणू से कुमारहट्टी पहुंचे। यात्रा के स्वागत में जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ यशपाल ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रतन पाल, लाज किशोर शर्मा, सुंदरम ठाकुर, मदन मोहन मेहता, राजीव ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, सुनील कश्यप और दौलत राम सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में गुरु रविदास जी के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समानता, आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया।

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