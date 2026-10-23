{"_id":"6adafec9f0626dd8790c09c7","slug":"video-khushwant-singh-literature-festival-exhibitions-and-book-sales-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्ट में सजीं कई तरह की प्रदर्शनियां, किताबों की भी खूब बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्ट में अलग-अलग साहित्यिक सत्रों के साथ कई तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इन प्रदर्शनियों में विभिन्न लेखकों की किताबों के साथ अन्य सामग्री भी प्रदर्शित की गई है। फेस्ट में आने वाले लोग साहित्यिक चर्चाओं में भाग लेने के साथ इन प्रदर्शनियों को देखने और किताबें खरीदने में भी रुचि दिखा रहे हैं। लिटरेचर फेस्ट के दौरान तीन दिनों तक प्रदर्शनी स्थलों पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है। यहां आने वाले पाठक अलग-अलग लेखकों की किताबें देख रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी भी कर रहे हैं। साहित्यिक सत्रों के अलावा ये प्रदर्शनियां भी आयोजन का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। फेस्ट में जिस लेखक की किताब पर किसी सत्र के दौरान चर्चा होती है, उसकी बिक्री में भी रुचि देखने को मिलती है। पाठक साहित्यिक चर्चाओं के बाद संबंधित लेखक की किताबें खरीदते हैं। इस तरह लिटरेचर फेस्ट साहित्यिक संवाद के साथ किताबों और लेखकों को पाठकों तक पहुंचाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है।

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