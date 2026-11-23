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सिरमौर: रेणुकाजी मेले में जलेबी की मिठास पर भारी पड़ रहा फास्ट फूड का स्वाद
अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले का मैदान इन दिनों जलेबी की खुशबू से महक रहा है। मां-बेटे के मिलन के प्रतीक इस मेले में जलेबी का भी खास महत्व है। यहां जलेबी खाना और खिलाना वर्षों पुरानी परंपरा के साथ मेहमाननवाजी और आपसी प्रेम का प्रतीक भी है। यही वजह है कि हर साल मेले में जलेबी का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। कभी मेले में 60 फीसदी से अधिक दुकानें हलवाइयों की होती थीं, लेकिन अब जलेबी की पारंपरिक मिठास पर फास्ट फूड का स्वाद भारी पड़ने लगा है।
एक अनुमान के मुताबिक पहले रेणुका मेले में 200 से 250 क्विंटल तक जलेबी का कारोबार होता था, जो अब घटकर करीब 80 से 90 क्विंटल रह गया है। मेले में जलेबी का पुश्तैनी कारोबार करने वाले लाला विनोद गोयल ने बताया कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से यहां दुकान लगाता आ रहा है। हालांकि, पिछले एक दशक में फास्ट फूड के बढ़ते चलन से जलेबी के कारोबार पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी अब जलेबी के बजाय चाऊमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, डोसा और स्प्रिंग रोल जैसे व्यंजनों को अधिक पसंद कर रही है। इसके चलते जलेबी के कारोबार में पहले जैसी रौनक नहीं रही है। इसके बावजूद मेले में जलेबी की दुकानें पुरानी परंपरा और मिठास को आज भी जीवित रखे हुए हैं।
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