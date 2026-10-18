{"_id":"6ad4992cab0a64fb3802d6b7","slug":"video-sfi-sirmaur-31st-district-conference-neeraj-vansh-gautam-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसएफआई सिरमौर को मिला नया नेतृत्व, नीरज अध्यक्ष और वंश गौतम बने जिला सचिव; 25 सदस्यीय कमेटी गठित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की सिरमौर जिला कमेटी के 31वें वार्षिक सम्मेलन में संगठन को नया नेतृत्व मिला है। रविवार को नाहन में आयोजित सम्मेलन में नीरज को जिला अध्यक्ष और वंश गौतम को जिला सचिव निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही 25 सदस्यीय जिला कमेटी और नौ सदस्यीय सचिवमंडल का गठन किया गया। सम्मेलन में जिले के सात महाविद्यालयों और पांच स्कूलों से आए 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, छात्र अधिकारों और शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एसएफआई हिमाचल प्रदेश के राज्य सहसचिव पवन कुमार ने शिक्षा, रोजगार और छात्र अधिकारों से जुड़े विषय उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, फीस वृद्धि, प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं और बढ़ती बेरोजगारी को युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं। पवन कुमार ने प्रदेश में युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और सामाजिक समानता से जुड़े सवालों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान छात्र संघ चुनाव बहाल करने, अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) शुल्क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा महाविद्यालयों में यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित शिकायत समितियों के गठन और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए। सम्मेलन में इन मुद्दों को लेकर संगठन की आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। नवनिर्वाचित जिला सचिव वंश गौतम ने कहा कि एसएफआई आने वाले समय में फीस वृद्धि, पीटीए शुल्क और विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे मुद्दों पर आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने जिले के शिक्षण संस्थानों में संगठन का विस्तार करने की बात भी कही। वहीं, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नीरज ने कहा कि जिला सम्मेलन संगठन की राजनीतिक और सांगठनिक परिस्थितियों की समीक्षा करने तथा भविष्य की कार्ययोजना तय करने का मंच है। उन्होंने कहा कि नई जिला कमेटी सिरमौर में छात्र आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। सम्मेलन के स्वागत सत्र में किसान सभा के जिला सचिव धनीराम ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने शिक्षा और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सम्मेलन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन में नई जिला कमेटी के गठन के साथ संगठन की आगामी गतिविधियों और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

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