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सिरमौर: नाहन में पूर्व विधायक सदानंद चौहान की जयंती पर दी श्रद्धांजलि
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रदेश कार्यालय नाहन में बुधवार को पूर्व विधायक सदानंद चौहान की जयंती के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सदानंद चौहान तथा लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को याद करते हुए संगठन के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया। समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदानंद चौहान के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
इस अवसर पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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