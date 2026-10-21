{"_id":"6ad87c61475c8a68ce0b77c6","slug":"video-gorkshanath-sanskrit-college-annual-sports-meet-nahan-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: चंबा मैदान में दमखम दिखा रहे संस्कृत महाविद्यालय के खिलाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिरमौर: चंबा मैदान में दमखम दिखा रहे संस्कृत महाविद्यालय के खिलाड़ी
गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को चंबा मैदान में शुरू हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश शर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के पहले दिन से ही छात्र-छात्राओं में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं।
प्रतियोगिता के दौरान छात्र और छात्रा खिलाड़ी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और चक्का फेंक सहित विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चंबा मैदान में खिलाड़ी जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश शर्मा ने बताया कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्यस्तरीय खेल स्पर्धाओं के लिए किया जाएगा। ऐसे में खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा साबित करने और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर है।
प्रतियोगिता में छात्र-छात्राएं पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के प्रति उनकी रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना मैदान में साफ नजर आ रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।