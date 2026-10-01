{"_id":"6abe1b120ee7e5602e010f59","slug":"video-theog-cleanliness-awareness-campaign-seven-wards-school-children-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: ठियोग के सातों वार्डों में चला स्वच्छता अभियान, स्कूली बच्चों ने घर-घर पहुंचाया जागरूकता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: ठियोग के सातों वार्डों में चला स्वच्छता अभियान, स्कूली बच्चों ने घर-घर पहुंचाया जागरूकता का संदेश
शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर परिषद ठियोग ने एक खास पहल की। वीरवार को नगर परिषद की ओर से सफाई एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का दायरा ठियोग के सभी सातों वार्डों तक रहा। खास बात यह रही कि इस अभियान में स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया।
अभियान की शुरुआत एसडीएम कार्यालय ठियोग से हुई। यहां एसडीएम शशांक गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान को रवाना किया। इसके बाद नगर परिषद के सातों वार्डों में सफाई और जागरूकता गतिविधियां शुरू की गईं।
अभियान में ठियोग के अलग-अलग स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। बच्चों को अलग-अलग टीमों में बांटा गया और उन्हें वार्डों में भेजा गया। बच्चों ने घरों और आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोगों को कूड़े के सही प्रबंधन के बारे में समझाया।
बच्चों ने लोगों से अपील की कि घरों से निकलने वाले कूड़े को एक ही जगह पर मिलाकर न फेंकें। कूड़े को उसकी श्रेणी के अनुसार अलग रखना जरूरी है, ताकि उसका सही तरीके से निस्तारण और प्रबंधन किया जा सके।
अभियान के दौरान लोगों को सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, सेनेटरी कूड़ा और सेफ्टी स्पेशल कूड़ा अलग-अलग रखने की जानकारी दी गई।
बच्चों ने लोगों को आसान भाषा में समझाया कि अगर घर से निकलने वाला कूड़ा शुरुआत में ही अलग कर दिया जाए तो उसके निस्तारण और प्रबंधन में काफी आसानी होती है। साथ ही इससे शहर को साफ रखने में भी मदद मिलती है।
इस अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं था, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और कचरे के सही वर्गीकरण की आदत डालना भी था।
बच्चों ने वार्ड स्तर पर लोगों से बातचीत की और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की। बच्चों की भागीदारी ने अभियान को खास बना दिया। उन्होंने सफाई में हिस्सा लेने के साथ-साथ लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में भी जागरूक किया।
अभियान में रोटरी क्लब ठियोग और इनर व्हील क्लब ठियोग के प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। नगर परिषद ठियोग की अध्यक्ष करुणा कवर, उपाध्यक्ष कमला शर्मा, कार्यकारी अधिकारी वरुण शर्मा सहित नगर परिषद के अन्य प्रतिनिधि और कर्मचारी भी अभियान में मौजूद रहे। अभियान की अगुवाई पहल संस्था की ओर से की गई।
नगर परिषद की ओर से आयोजित इस अभियान में यह संदेश भी दिया गया कि शहर को स्वच्छ रखना केवल नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए आम लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।
अगर लोग अपने घर से ही कूड़े को अलग-अलग रखना शुरू करें और उसे निर्धारित तरीके से दें, तो शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है।
आयोजकों ने कहा कि ठियोग को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद के साथ-साथ शहर के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्कूली बच्चों ने इसी संदेश को घर-घर और वार्ड-वार्ड तक पहुंचाने का काम किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।