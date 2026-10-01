रामपुर बुशहर: लुहरी स्कूल की समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला बैहना पंचायत का प्रतिनिधिमंडल, जल्द समाधान का मिला भरोसा

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आनी विधानसभा क्षेत्र की बैहना पंचायत के लोगों ने वीरवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात कर लुहरी स्कूल की समस्याओं का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को स्कूल की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। यह मुलाकात युवा कांग्रेस महासचिव रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने लुहरी स्कूल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विद्यार्थियों की जरूरतों को शिक्षा मंत्री के सामने रखा। मुलाकात के दौरान रवींद्र वर्मा ने शिक्षा मंत्री को लुहरी स्कूल की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। रवींद्र वर्मा ने लुहरी स्कूल से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की मांग रखी। उनका कहना था कि स्कूल में सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान बेहतर अवसर और संसाधन मिलने चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। प्रतिनिधिमंडल की ओर से लुहरी स्कूल से जुड़ी समस्याओं को उनके सामने रखा गया, जिस पर मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई और उचित कदम उठाने का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री का आभार जताया। बैहना पंचायत के लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार और शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूल की समस्याओं पर कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्कूल में जरूरी सुविधाएं बेहतर होती हैं तो इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और उन्हें अपनी शिक्षा के लिए अतिरिक्त परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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