मंडी में अंतर-महाविद्यालय एथलेटिक मीट का आगाज, 160 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम; ईशान ठाकुर ने जीता स्वर्ण

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सरदार पटेल विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय वार्षिक एथलेटिक मीट-2026 का सोमवार को वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस एथलेटिक मीट में विश्वविद्यालय से संबद्ध 15 महाविद्यालयों के 160 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित मुकाबलों में मेजबान वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में मेजबान कॉलेज के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में ईशान ठाकुर ने शानदार दौड़ लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेजबान महाविद्यालय के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कॉलेज परिसर में उत्साह का माहौल रहा। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। अनुशासन और शानदार तालमेल के साथ किए गए मार्च पास्ट ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। अंतर-महाविद्यालय एथलेटिक मीट के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल रहा है।

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