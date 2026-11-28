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मंडी की सांसद कंगना रणौत ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया, वह आज संविधान बचाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। पार्टी में गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के अधिकारों को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। कंगना ने अभिलाषी विश्वविद्यालय में संविधान के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और मूल आदर्शों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया, यह किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद देश को संविधान दिया और समाज के वंचित वर्गों तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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