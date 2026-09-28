{"_id":"6aba30e3a533375d1d0432b3","slug":"video-indra-singh-gandhi-targets-cm-sukhvinder-singh-sukhu-over-balh-visit-32-teeth-remark-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: 'तंज कसने से विकास नहीं होता, मेरे मुंह में सच में 32 दांत हैं', बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी का सीएम सुक्खू पर पलटवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बल्ह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दौरे के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बल्ह से भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सोमवार को मंडी में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें 32 दांतों का जिक्र किया गया था। गांधी ने कहा, “तंज कसने से विकास नहीं होता। मुख्यमंत्री बार-बार 32 दांतों का जिक्र करते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में सच में 32 दांत हैं। अगर 30 होते तो 30 ही बताते।” विधायक ने मुख्यमंत्री पर सदन से लेकर सार्वजनिक मंचों तक झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बल्ह दौरे के दौरान कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी को अगला प्रत्याशी बताते हुए उन्हें जिताने की अपील की गई। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि बल्ह की जनता प्रकाश चौधरी के पुराने बयानों और वायरल हुई चिट्ठियों से परिचित है। गांधी ने दावा किया कि इन चिट्ठियों से लोगों, विशेषकर महिलाओं के प्रति प्रकाश चौधरी के व्यवहार का पता चलता है। भाजपा विधायक ने आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मंडी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के सभी भाजपा विधायकों के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गांधी ने मुख्यमंत्री के बल्ह दौरे के दौरान हुए उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनके कार्य पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके विधायक रहते शुरू हुए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय खोले गए कुछ संस्थानों को मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था और अब उन्हीं संस्थानों को दोबारा खोलने की घोषणाएं की जा रही हैं। विधायक गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिन योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए, उनकी पट्टिकाओं पर कुछ विधायकों के नाम दर्ज थे, लेकिन बल्ह विधायक का नाम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बल्ह में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भाजपा विधायक की यह पत्रकार वार्ता अब क्षेत्र की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप को और हवा देती नजर आ रही है। हालांकि, विधायक की ओर से लगाए गए आरोप उनके बयान पर आधारित हैं और खबर में किसी आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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