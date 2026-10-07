{"_id":"6ac62356bc98093e310faf14","slug":"video-dei-20-international-girls-day-mandi-22-schools-students-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: देई 2.0 के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ, 22 स्कूलों की छात्राओं ने दिखाया हुनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला प्रशासन मंडी की ओर से डॉटर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव 2.0 (देई 2.0) के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बालिकाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल, रचनात्मक गतिविधियों और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध करवाना भी जरूरी है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाली सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दूसरे दिन भी बालिकाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले दिन शहर के संकन गार्डन स्थित खुले रंगमंच में चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 99 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने चित्रकला और नारों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, बालिकाओं के अधिकार और समाज में उनके महत्व से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए। बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस और रस्साकशी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। इन प्रतियोगिताओं में मंडी जिले के 22 विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान छात्राओं ने उत्साह और अनुशासन के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के साथ रचनात्मक, खेल और नेतृत्व गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करना रहा, जिससे उनमें आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने के अवसर बढ़ सकें।

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