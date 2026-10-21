{"_id":"6ad88547e2a7ab020a084288","slug":"video-abvp-protest-against-sfi-mandi-fir-withdrawal-demand-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: एसएफआई के खिलाफ गरजे एबीवीपी कार्यकर्ता, एफआईआर वापस लेने की उठाई मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छात्र संगठनों एबीवीपी और एसएफआई के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में कथित मारपीट के मामले में एसएफआई कार्यकर्ताओं की ओर से एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बाद एबीवीपी ने विरोध जताया है। इसी कड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंडी कॉलेज के बाहर एसएफआई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विशाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले एसएफआई के कुछ कार्यकर्ता कथित तौर पर गलत तरीके से सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में आए और गर्ल्स हॉस्टल में जाकर बैठक की। उन्होंने कहा कि इसके बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि वहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। विशाल ठाकुर ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया कि मौके पर किसी के साथ मारपीट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। एबीवीपी ने मांग की है कि उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर को तुरंत वापस लिया जाए। विशाल ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो संगठन के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल, इस मामले में एसएफआई और पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है।

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