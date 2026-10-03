{"_id":"6ac0863346d213e55c010924","slug":"video-video-bus-en-route-from-manali-to-pathankot-overturns-at-bashing-five-injured-one-safe-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मनाली से पठानकोट जा रही बस बाशिंग में पलटी, छह यात्री घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मनाली से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस शनिवार सुबह कुल्लू के बाशिंग में सड़क पर पलट गई। बस में चालक-परिचालक समेत छह लोग सवार थे, जिनमें चालक सहित पांच लोगों को चोटें आई हैं, जबकि परिचालक को हल्की चोट आई है। हादसा पुलिस लाइन बाशिंग के समीप सुबह करीब 6:00 बजे हुआ। हादसे के दाैरान बस में छह लोग सवार थे, जिनमें चार यात्री, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर शामिल थे। सभी को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया।

... और पढ़ें