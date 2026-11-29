{"_id":"6b0bd71d5998131a820402a7","slug":"video-principals-and-teachers-gather-in-kullu-to-deliberate-on-the-quality-of-education-and-new-dimensions-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शिक्षा की गुणवत्ता और नए आयामों पर मंथन, कुल्लू में जुटे प्रधानाचार्य और शिक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली की ओर से शनिवार को कुल्लू के पिरड़ी स्थित होटल सिटी चॉइस इन में प्रधानाचार्य एवं शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और विचारों का आदान-प्रदान करना रहा। इस दौरान शिक्षाविदों ने शैक्षणिक चुनौतियों, शिक्षा के बदलते स्वरूप, नए दृष्टिकोणों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर विचार साझा किए। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के बीच संवाद एवं अनुभवों का आदान-प्रदान शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और मजबूत संबंध स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

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