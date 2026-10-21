{"_id":"6ad88f0c0e960a1d6200f596","slug":"video-kullu-raghunath-rath-yatra-preparations-complete-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: कुछ देर में निकलेगी भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा, तैयारियां पूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए कुल्लू का रथ मैदान पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। दोपहर दो बजे के बाद भगवान रघुनाथ सुल्तानपुर स्थित अपने देवालय से पालकी में सवार होकर रथ मैदान के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शाम करीब चार बजे के बाद भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में कुल्लू जिले की विभिन्न घाटियों से आए करीब 100 देवी-देवता शिरकत करेंगे। इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल होकर इसके साक्षी बनेंगे। रथ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रथ मैदान के चारों ओर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखी जा सके। श्रद्धालुओं और अन्य लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रथ यात्रा को लेकर मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब श्रद्धालुओं को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू होने का इंतजार है।

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