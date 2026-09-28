{"_id":"6aba1ccc98fb68ab040a411a","slug":"video-kullu-congress-protest-march-voter-list-election-process-issues-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में कांग्रेस का विरोध मार्च, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कुल्लू में विरोध का बिगुल बजाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहां से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज करवाया। मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची तथा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी नेताओं का कहना था कि इन्हीं मुद्दों को लेकर देशभर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई। विरोध मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। विरोध मार्च में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और विरोध को सामने रखा। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया।

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