Kullu News: जलोड़ी पास से घियागी तक चलाया सफाई अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:50 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:50 PM IST
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पर्यटन कारोबारियों और सैलानियों को दिया स्वच्छता का संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बीते रविवार को सोझा टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन ने ग्रीन वैली क्लीन वैली का संदेश देते हुए जलोड़ी पास से घियागी तक सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान पर्यटन कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रकाश ने क्षेत्र में होटल, होम स्टे और कैफे संचालकों से अपील की कि पर्यटन क्षेत्र में किसी भी तरह का कचरा न फैलने दें। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा वातावरण ही क्षेत्र की खूबसूरती और पर्यटन की पहचान है। कारोबारियों से अपने प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और कचरे का उचित प्रबंधन करने का आग्रह किया गया।
उन्होंने पर्यटकों से पहाड़ों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पर्यटकों को समझाया कि दिनभर घूमने के दौरान निकलने वाला ड्राई वेस्ट अपने साथ रखें और शाम को अपने होटल या होम स्टे में ही जमा करवाएं। इससे पर्यटन स्थलों पर कचरा फैलने से रोका जा सकेगा। राजेंद्र प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बीते रविवार को सोझा टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन ने ग्रीन वैली क्लीन वैली का संदेश देते हुए जलोड़ी पास से घियागी तक सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान पर्यटन कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रकाश ने क्षेत्र में होटल, होम स्टे और कैफे संचालकों से अपील की कि पर्यटन क्षेत्र में किसी भी तरह का कचरा न फैलने दें। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा वातावरण ही क्षेत्र की खूबसूरती और पर्यटन की पहचान है। कारोबारियों से अपने प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और कचरे का उचित प्रबंधन करने का आग्रह किया गया।
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उन्होंने पर्यटकों से पहाड़ों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पर्यटकों को समझाया कि दिनभर घूमने के दौरान निकलने वाला ड्राई वेस्ट अपने साथ रखें और शाम को अपने होटल या होम स्टे में ही जमा करवाएं। इससे पर्यटन स्थलों पर कचरा फैलने से रोका जा सकेगा। राजेंद्र प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। संवाद
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