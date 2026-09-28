Kullu News: थासीभ्रा में युवक मंडल ने चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:34 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:34 PM IST
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खराहल (कुल्लू)। घाटी के थासीभ्रा गांव में बिजलेश्वर युवक मंडल ने ग्रामवासियों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। मेरा युवा भारत कुल्लू और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित अभियान में युवक मंडल के सदस्यों और ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान किया।
अभियान के दौरान गांव के रास्तों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। रास्तों पर फैले कूड़े-कचरे के साथ कांटेदार झाड़ियों को हटाया गया। कचरे के कारण बंद पड़ी नालियों की सफाई कर पानी की निकासी भी सुचारु की गई।
युवक मंडल के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के विभिन्न स्थानों पर कूड़ा जमा होने और नालियां बंद होने से ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानी हो रही थी। समस्या के समाधान और माय भारत सेवा पखवाड़े को जनसेवा व जनभागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।
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अभियान में युवक मंडल के उपाध्यक्ष रोहित, सचिव पुनीत, वित्त सचिव मोहित, सदस्य उत्तम चंद, नरेंद्र कुमार, सुमित, चुनी लाल, नरेश कुमार, पदम सिंह और निशांत कुमार मौजूद रहे। संवाद
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अभियान के दौरान गांव के रास्तों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। रास्तों पर फैले कूड़े-कचरे के साथ कांटेदार झाड़ियों को हटाया गया। कचरे के कारण बंद पड़ी नालियों की सफाई कर पानी की निकासी भी सुचारु की गई।
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युवक मंडल के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के विभिन्न स्थानों पर कूड़ा जमा होने और नालियां बंद होने से ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानी हो रही थी। समस्या के समाधान और माय भारत सेवा पखवाड़े को जनसेवा व जनभागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।
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अभियान में युवक मंडल के उपाध्यक्ष रोहित, सचिव पुनीत, वित्त सचिव मोहित, सदस्य उत्तम चंद, नरेंद्र कुमार, सुमित, चुनी लाल, नरेश कुमार, पदम सिंह और निशांत कुमार मौजूद रहे। संवाद