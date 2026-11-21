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कुल्लू के पिरड़ी स्थित रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र में सात दिवसीय एनएसएस प्रशिक्षण शिविर जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 35 स्वयंसेवी आपदा प्रबंधन, नदी में बचाव, राफ्ट संचालन और राहत कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर के तीसरे दिन भी युवाओं को आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और विषम परिस्थितियों से निपटने के व्यावहारिक गुर सिखाए जा रहे हैं।

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