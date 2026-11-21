विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

....शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में आयोजित शिविर में स्वयंसेवी स्वच्छता बनाए रखने के प्रति लोगों को सुबह 10:30 बजे से सजग करेंगे।.....शिक्षा : जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में फाइन आर्ट्स कार्यशाला में विद्यार्थी सुबह 10:30 बजे से चित्रकला में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।...बैठक : देवता हुरंग काली नारायण महाराजा कोठी की परिक्रमा पर निकलेंगे। हारियानों की परिक्रमा संबंधी तैयारियों के लिए चरमाली मंदिर में पूर्वाह्न 11:30 बजे बैठक होगी।...काम की बातबिजली बंद -विद्युत उपमंडल कुल्लू के अंतर्गत 33/11 केवी सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर नंबर तीन को चालू करने का कार्य किया जाएगा। आवश्यक रखरखाव के चलते शहर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में ढालपुर, गांधीनगर, अखाड़ा, सरवरी, भेखली, सारी, खराहल, सेऊबाग, बबेली, बदाह, बाराहार, खडीहार और कोलीबेहड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. पदम नेगी, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. कमल दत्ता और रात 09:30 बजे से डॉ. अजय कुमार सेवाएं देंगे।....अस्पताल में हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।..............कैंसर विशेषज्ञ खबर के लिए जोड़क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कैंसर मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध करवाना प्राथमिकता रहेगी। मरीजों को उनकी बीमारी की स्थिति के अनुसार उपचार संबंधी उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि उन्हें छोटी-छोटी सलाह और परामर्श के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।-डॉ. मैत्री आचार्य, रेडियोथेरेपी एवं ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ...कैंसर के उपचार में समय पर जांच, सही परामर्श और नियमित उपचार बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा पहले से उपलब्ध है। अब कैंसर विशेषज्ञ होने से मरीजों को उपचार संबंधी परामर्श और कीमोथेरेपी की सुविधा के बीच बेहतर समन्वय मिलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिले।-डॉ. रीमा घई, कीमोथेरेपी विशेषज्ञ (चिकित्सा अधिकारी)