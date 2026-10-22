{"_id":"6ad9c0f4e38ee7719c078f5a","slug":"video-thural-kangra-woman-death-case-husband-in-laws-arrested-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"थुरल में विवाहिता की मौत, पति और सास-ससुर गिरफ्तार; दो साल का बेटा हुआ मां से महरूम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थुरल क्षेत्र की धमणलाहड़ पंचायत के ढौरयां दा लाहड़ गांव में बुधवार रात एक 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रानी देवी पत्नी मनजीत सिंह का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई नीरज कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। रानी देवी अपने कमरे में थी, जहां उसका शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने के बाद थाना भवारना और पुलिस चौकी थुरल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लिया और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। रानी देवी की शादी करीब चार साल पहले चंडीगढ़ से हुई थी। उसका दो साल का एक बेटा है। विवाहिता की मौत से परिवार में दुख का माहौल है। हालांकि, मौत के पीछे के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। मृतका के भाई नीरज कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके पति मनजीत सिंह, सास कांता देवी और ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नीरज कुमार के अनुसार, बुधवार रात करीब 10:15 बजे उन्हें फोन पर रानी देवी के पंखे से लटककर जान देने की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि रात करीब दो बजे रानी देवी की सास कांता देवी ने भी फोन कर जानकारी दी। उस समय वे रास्ते में थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मौत के कारणों और अन्य परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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