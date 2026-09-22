{"_id":"6ab20c7305debf63c007ee36","slug":"video-jawalamukhi-leopard-spotted-outside-house-cctv-captured-kangra-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: ज्वालामुखी में घर के बाहर घूमता दिखा तेंदुआ, CCTV में कैद हुई तस्वीरें; इलाके में दहशत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ज्वालामुखी शहर के वार्ड नंबर एक में देर रात उस समय लोगों की चिंता बढ़ गई, जब एक घर के बाहर तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। तेंदुए की यह गतिविधि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात तेंदुआ घर के आसपास घूम रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वह घर के बिल्कुल समीप से गुजरता दिखाई दे रहा है। रात के समय तेंदुए की इस तरह आबादी वाले क्षेत्र में मौजूदगी से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। सुबह जब घर के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्हें रात की घटना का पता चला। इसके बाद तेंदुए की तस्वीरें और उसकी गतिविधि इलाके में चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुए का आबादी वाले इलाके में पहुंचना चिंता का विषय है। खासकर सुबह और देर शाम घरों से बाहर निकलने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि तेंदुआ लगातार इसी क्षेत्र में घूम रहा है तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए वन विभाग को मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ानी चाहिए। तेंदुआ दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि इलाके में उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। लोगों ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर तेंदुए को आबादी से दूर रखने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोग सतर्क हो गए हैं। रात के समय लोगों में विशेष रूप से सावधानी बरतने की चर्चा है। लोगों की नजर अब इस बात पर है कि तेंदुआ दोबारा क्षेत्र में दिखाई देता है या नहीं।

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