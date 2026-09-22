फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Major relief for lecturer cadre: Principal High pay scale to be granted from the date of assuming charge

लेक्चरर काडर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: प्रभार की तारीख से मिलेगा प्रधानाचार्य का उच्च वेतनमान, अधिसूचना रद्द

Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 07:44 PM IST
सार

 खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसके तहत लेक्चरर (डायरेक्ट) से प्रधानाचार्य (स्कूल काडर) का कार्यभार संभालने वाले शिक्षकों को उच्च वेतनमान और वित्तीय लाभ देने से इन्कार किया गया था। 

विज्ञापन
Major relief for lecturer cadre: Principal High pay scale to be granted from the date of assuming charge
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के लेक्चरर कैडर को बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसके तहत लेक्चरर (डायरेक्ट) से प्रधानाचार्य (स्कूल काडर) का कार्यभार संभालने वाले शिक्षकों को उच्च वेतनमान और वित्तीय लाभ देने से इन्कार किया गया था। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य पद का कार्यभार संभालने की मूल तिथि से ही उच्च वेतनमान, बकाया और सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।

विज्ञापन

खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य पद का प्रभार संभालने की वास्तविक तिथि से उच्च वेतनमान की गणना की जाए और सभी बकाया (एरियर) का भुगतान 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि हेडमास्टर और लेक्चरर दोनों ही प्रधानाचार्य पद के लिए फीडर कैडर हैं। जब एक कैडर को कार्यभार संभालने की तिथि से वित्तीय लाभ दिए गए हैं, तो दूसरे कैडर को इससे वंचित रखना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने सरकार के प्लेसमेंट वाले तर्क को किया खारिज
अदालत ने राज्य सरकार के प्लेसमेंट वाले तर्क को खारिज करते हुए कहा कि प्लेसमेंट केवल समान श्रेणी या पद के बीच होता है। किसी निचले (फीडर) कैडर के कर्मचारी को उच्च पद का कार्य सौंपकर उसे केवल प्लेसमेंट बताना कानूनी रूप से भ्रामक है। अदालत ने फंडामेंटल रूल 49 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब किसी सरकारी कर्मचारी से किसी उच्च पद का पूरा कार्यभार लिया जाता है, तो वह उस उच्च पद के वेतनमान का पूर्ण हकदार होता है। विभाग काम लेने के बाद उचित वेतन देने से मना नहीं कर सकता। अदालत ने 8 मई 2025 की उस विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसने पिछली अवधि के वित्तीय लाभों पर रोक लगाई थी।

विज्ञापन

यहां जानिए पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में नियमित लेक्चरर के रूप में सेवा दे रहे सुरेंद्र सिंह और अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। 2020 में राज्य सरकार ने नियमित पदोन्नति (डीपीसी) करने के बजाय इन शिक्षकों को केवल प्लेसमेंट आधार पर अपने ही वेतनमान में प्रधानाचार्य का पद सौंप दिया था। उस समय शर्त रखी गई थी कि इन्हें उच्च पद का कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। 8 मई 2025 को विभाग ने डीपीसी की सिफारिशों पर इन्हें नियमित प्रधानाचार्य तो बनाया, लेकिन वित्तीय लाभ केवल नई तारीख से देने का निर्णय लिया। इसके खिलाफ शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि हेडमास्टरों को जब यह लाभ दिया जा रहा है तो फिर लेक्चररों से भेदभाव क्यों।

 

एलर्जली भवन के पास अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटा शिमला के ऐतिहासिक एलर्जली भवन के पास अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने न्यायमित्र की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब अथवा शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। अदालत ने कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर यह संज्ञान लिया है। अदालत को सूचित किया गया कि छोटा शिमला में स्थित ऐतिहासिक एलर्जली भवन में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का सचिवालय चलता है, उसके ठीक पास कंक्रीट का नया ढांचा खड़ा किया जा रहा है। यह नया निर्माण ऐतिहासिक इमारत को पूरी तरह से दबा रहा है और उसके कुछ हिस्सों को छू रहा है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इस निर्माण में अनिवार्य सेटबैक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके लिए 17 अगस्त को कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया। याचिका में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed