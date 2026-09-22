फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   hp govt grants permission: Shops and commercial establishments in Himachal can remain open 24 hours; these rul

सरकार ने दी छूट: हिमाचल में 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ये नियम रहेंगे लागू

Tue, 22 Sep 2026 07:36 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 07:36 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने कारोबार सुगम बनाने और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के नियमों में छूट दी है।

विज्ञापन
hp govt grants permission: Shops and commercial establishments in Himachal can remain open 24 hours; these rul
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन संचालित किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कारोबार सुगम बनाने और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के नियमों में छूट दी है। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की ओर से 22 सितंबर को जारी अधिसूचना में यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह छूट एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

विज्ञापन

हालांकि, 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद कर्मचारियों के काम करने के घंटों पर कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा से अधिक समय तक ओवरटाइम कराने की अनुमति भी नहीं होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सरकार ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और कल्याण से जुड़े पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खासकर रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सरकार की 31 जुलाई 2025 की अधिसूचना में निर्धारित नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ लागू अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed