सरकार ने दी छूट: हिमाचल में 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ये नियम रहेंगे लागू

हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन संचालित किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कारोबार सुगम बनाने और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के नियमों में छूट दी है। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की ओर से 22 सितंबर को जारी अधिसूचना में यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह छूट एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

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