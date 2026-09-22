सरकार ने दी छूट: हिमाचल में 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ये नियम रहेंगे लागू
प्रदेश सरकार ने कारोबार सुगम बनाने और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के नियमों में छूट दी है।
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हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन संचालित किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कारोबार सुगम बनाने और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के नियमों में छूट दी है। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की ओर से 22 सितंबर को जारी अधिसूचना में यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह छूट एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
हालांकि, 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद कर्मचारियों के काम करने के घंटों पर कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा से अधिक समय तक ओवरटाइम कराने की अनुमति भी नहीं होगी।
सरकार ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और कल्याण से जुड़े पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खासकर रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सरकार की 31 जुलाई 2025 की अधिसूचना में निर्धारित नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ लागू अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा।