हिमाचल माैसम: 24 सितंबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, प्रदेश के कई भागों में पांच दिन बरसेंगे बादल

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कई स्थानों पर बादल बरसने की संभावना

वहीं मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कई स्थानों पर बादल बरसने की संभावना भी बन गई है। 24 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 से 28 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार हैं।