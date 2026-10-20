{"_id":"6ad6e466cec246571d0cfe41","slug":"video-jaisinghpur-dussehra-second-cultural-evening-himachali-singers-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: जयसिंहपुर दशहरा की दूसरी सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी गायकों के नाम, लोकगीतों पर झूमे दर्शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्यस्तरीय दशहरा उत्सव जयसिंहपुर की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोकगीतों और बॉलीवुड गीतों की धूम रही। पहाड़ी गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया, जबकि बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोकगायक संजीव दीक्षित, धीरज शर्मा, बंटी शर्मा और सुनील मस्ती ने पहाड़ी गीत प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुतियों का स्थानीय लोगों ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में गायिका राखी गौतम और अरविंद राजपूत ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। लोकगीतों और फिल्मी गीतों के संगम ने सांस्कृतिक संध्या को यादगार बनाया। दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। सांस्कृतिक संध्या में नन्हे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों को भी सराहना मिली। कार्यक्रम के दौरान पांडा कार्टून की वेशभूषा में पहुंचे कलाकार बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कलाकार ने एक बच्चे को गोद में उठाकर डांस भी किया, जिसे देखकर बच्चे उत्साहित नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मनोरंजन और उत्साह का माहौल बना रहा। जयसिंहपुर दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और विभिन्न कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। पहाड़ी लोकगीतों, बॉलीवुड संगीत और बच्चों के मनोरंजक कार्यक्रमों ने शाम को खास बना दिया।

... और पढ़ें