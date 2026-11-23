{"_id":"6b0430b37beada49cc0b0e5d","slug":"video-bhawani-pathania-stated-that-raja-ka-talab-is-a-suitable-location-for-the-new-district-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: भवानी पठानिया बोले- नए जिले के लिए राजा का तालाब उपयुक्त स्थल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान राजा का तालाब के लोगों मिले। इस मौके पर व्यापार मंडल राजा का तालाब प्रधान बलजीत बढ़ोतरा सहित अन्य लोगउपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि अगर नए जिलों का गठन होता है तो चार विधानसभा क्षेत्रों इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली और फतेहपुर जिनकी आबादी जिला गठन के हिसाब से पांच लाख से ऊपर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से नए जिलों के गठन के लिए कमीशन का गठन किया गया है। अगर नूरपुर को जिला का दर्जा मिलता है तो चारोंविधानसभा क्षेत्रों का समान दूरी से राजा का तालाब कस्बा सेंटर स्थल बनता है।

... और पढ़ें