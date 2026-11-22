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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। मां की मृत्यु के बाद पत्नी को मायके छोड़कर गया पति छह साल तक उसे वापस लेने नहीं पहुंचा। पत्नी और बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। परिवार न्यायालय देहरा ने क्रूरता और परित्याग को आधार मानते हुए महिला की तलाक याचिका मंजूर कर विवाह विच्छेद के आदेश दिए हैं।अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत में महिला ने याचिका दायर कर बताया कि उसकी शादी पांच मई 2011 को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब निवासी व्यक्ति से हुई थी। दोनों का एक बेटा है। पत्नी के अनुसार, शादी के दो-तीन महीने बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। वह शराब पीकर देर रात घर लौटता और उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज करता था। पति उसे अपनी पसंद की पत्नी नहीं बताकर ताने भी देता था।महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष से शिकायत करने के बावजूद उसे कोई मदद नहीं मिली। 15 नवंबर 2019 को मां की मृत्यु के समय पति उसे मायके छोड़ गया। इसके बाद वह उसे वापस लेने नहीं आया और न ही संपर्क किया। पत्नी का यह भी आरोप था कि पति ने उसके और बेटे के भरण-पोषण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।मामले में समाचार पत्र में समन प्रकाशित होने के बावजूद पति अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद 22 मई 2025 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। पत्नी की ओर से उसके भाई, पंचायत प्रधान और स्वयं महिला ने अदालत में गवाही दी।अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि पति ने बिना उचित कारण पत्नी का परित्याग किया और उसके साथ क्रूरता की। दोनों नवंबर 2019 से अलग रह रहे हैं और उनके दोबारा साथ रहने की संभावना नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद के आदेश जारी किए।