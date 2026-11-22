विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। वीकेंड पर पर्यटन नगरी धर्मशाला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल कारोबार को रफ्तार मिली। निजी होटलों में करीब 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों ने धर्मशाला, मैक्लोडगंज और आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख किया।वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल कारोबारियों को सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर कारोबार मिला। दूसरे राज्यों से पहुंचे ट्रैकिंग समूहों ने भी क्षेत्र के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों में रुचि दिखाई। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का लाभ टैक्सी संचालकों और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारियों को भी मिला।होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के महासचिव विवेक महाजन ने बताया कि इस वीकेंड पर निजी होटलों में करीब 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। सामान्य दिनों के मुकाबले वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही।