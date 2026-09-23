{"_id":"6ab37b2731b2665bc6069bf3","slug":"video-hamirpur-multi-speciality-ayurveda-health-camp-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों से हुआ इलाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन डीसी गंधर्वा राठौड़ ने किया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान मरीजों को आयुर्वेद की विभिन्न उपचार पद्धतियों के माध्यम से उपचार उपलब्ध करवाया गया। इसमें अग्निकर्म, विद्धकर्म, जलोका कर्म, शिरोधारा, नाड़ी स्वेद, ग्रीवा वस्ती, जानु वस्ती और कपिंग सहित अन्य उपचार प्रक्रियाएं शामिल रहीं। शिविर के माध्यम से लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तहत उपलब्ध विभिन्न उपचार विकल्पों की जानकारी भी मिली। अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच के साथ आयुर्वेद की उपचार पद्धतियों को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर आयुष विभाग की ओर से औषधीय पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को औषधीय पौधों और आयुर्वेद में उनके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में जांच और उपचार के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

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