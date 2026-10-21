{"_id":"6ad88550339e7c222a048d47","slug":"video-hamirpur-ayurvedic-hospital-health-camp-81-patients-examined-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में स्वास्थ्य शिविर, 81 मरीजों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में बुधवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 81 लोगों ने भाग लिया। शिविर के दौरान जोड़ों के दर्द, खांसी सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों की समस्याएं सुनकर उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार उचित परामर्श दिया। शिविर में पहुंचे जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। वहीं, खांसी और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को सुनकर उन्हें उचित परामर्श देना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. संजीव शर्मा ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीर होने से पहले उचित मार्गदर्शन मिल सके। इस अवसर पर स्टाफ नर्स रीतू पटियाल, शिवानी सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

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