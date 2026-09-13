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कांगड़ा: डाइट धर्मशाला में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ NDA का पहला सत्र, 192 अभ्यर्थियों ने दिया गणित का पेपर
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा का पहला सत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) धर्मशाला केंद्र में शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। केंद्र पर सुबह के सत्र में कुल 192 अभ्यर्थियों ने गणित की परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना की।
सुबह 10:00 बजे शुरू हुआ गणित का पेपर दोपहर 12:30 बजे तक चला। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहीं। अभ्यर्थियों के अनुसार, सुबह गेट बिल्कुल समय पर खोले गए और तय समय पर ही बंद किए गए। इससे उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले किसी तरह की असुविधा नहीं हुई।
परीक्षा हॉल के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी बेहतर रहा। अभ्यर्थियों ने बताया कि हॉल में पूरी तरह शांति और अनुशासन बना हुआ था। इससे वे बिना किसी व्यवधान के गणित के पेपर पर ध्यान केंद्रित कर सके। परीक्षा के दौरान केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर संतोष नजर आया।
पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी छात्रों ने विशेष रूप से खुशी जताई। उनका कहना था कि परीक्षा के दौरान सीट तक पानी पहुंचाया जा रहा था। इससे उन्हें अपनी सीट छोड़कर पानी लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वे पूरे ध्यान से परीक्षा दे सके।
गणित का पेपर समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव को ऑल गुड बताया। केंद्र पर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने संतोष व्यक्त किया। परीक्षा के पहले सत्र के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब दूसरे सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
दोपहर 2:00 बजे से सामान्य योग्यता परीक्षण (General Ability Test) का पेपर शुरू होना है। इसके लिए अभ्यर्थी केंद्र की व्यवस्थाओं के बीच दूसरे सत्र की तैयारी में जुटे रहे। पहले सत्र के सफल आयोजन के बाद परीक्षा केंद्र पर दूसरे पेपर को लेकर भी तैयारियां जारी रहीं।
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