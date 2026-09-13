शादी के बंधन में बंधे कैमरन ग्रीन: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने गर्लफ्रेंड एमिली से किया विवाह, शेयर की तस्वीरें

1 of 4 ग्रीन और एमिली - फोटो : Cameron Green Insagram







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ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन शादी के बंधन में बंध गए हैं। ग्रीन ने लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रहीं एमिली रेडव के साथ विवाह कर लिया है। ग्रीन ने शादी की तस्वीरें शेयर की है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। ग्रीन और एमिली की शादी चार सितंबर को हुई। मालूम हो कि ग्रीन ऑस्ट्रेलिया टीम के अहम सदस्य हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने ग्रीन को नीलामी में 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदकर चौंका दिया था।

2 of 4 कैमरन ग्रीन - फोटो : Cameron Green Insagram

ब्लैक सूट में दिखे ग्रीन

ग्रीन और एमिली ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और देखते ही देखते ये वायरल हो गई है। ग्रीन क्लासिक ब्लैक सूट में दिख रहे हैं, जबकि एमिली व्हाइट गाउन में नजर आईं। दोनों की शादी पर्थ के कोटेस्लो स्थित सिविक सेंटर ग्राउंड में हुई है। शादी की रस्में पूरी होते ही दोस्तों और परिजनों ने ग्रीन और एमिली का स्वागत फूलों से किया। ग्रीन की शादी में खास दोस्त और साथी खिलाड़ी शामिल हुए। ग्रीन ने शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि चार सितंबर को उन्होंने पति-पत्नी के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके साथ उन्होंने लव वाली इमोजी भी लगाई।

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ग्रीन और एमिली की लव स्टोरी

ग्रीन और एमिली पिछले करीब पांच साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इन दोनों ने फरवरी 2025 में सगाई की थी और अब दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। एमिली पेश से एक डाइटिशियन हैं और फिलहाल पीएचडी कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि एमिली उम्र में ग्रीन से सालभर बड़ी हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं, जब किसी क्रिकेटर ने उम्र में बड़ी लड़की से शादी रचाई है। ग्रीन के लिए मुश्किल दौर तब भी आया था, जब वह स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। उस दौरान एमिली ने उनका साथ दिया और उनकी देखभाल की। ग्रीन और एमिली को जीवन की नई पारी के लिए क्रिकेट जगत से शुभकामनाएं मिल रही हैं।

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