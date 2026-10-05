{"_id":"6ac37a4a7da26fc2a909e93a","slug":"video-dharamshala-19391-metric-tonnes-of-paddy-sold-in-the-state-on-the-third-day-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: तीसरे दिन प्रदेश में 193.91 मीट्रिक टन धान की बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश की मंडियों में धान की फसल की बिक्री शुरू हो गई है। सोमवार को दोपहर बाद तक प्रदेश में 193.91 मीट्रिक टन धान की फसल बिकी है। किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसल बेच पाएंगे। फसल बेचने के लिए प्रदेश के 3751 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। जबकि 37 किसानों ने फसल बेची है। इस बार खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि पिछले वर्ष किसानों को 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिला था। वर्ष 2025-26 में लगभग 5,928 किसानों ने 31,100 मीट्रिक टन फसल बेची है। जिला कांगड़ा में लगभग 35000 हेक्टेयर में धान की फसल उगाई जाती है। खाद्य आपूर्ति निगम ने इस बार 9100 मीट्रिक टन फसल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष जिले में 7132.2 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। वहीं, इस बार फतेहपुर अनाज खरीद मंडी में 3500 मीट्रिक टन, रियाली अनाज मंडी में 2500 मीट्रिक टन, मिलवां अनाज मंडी में 3000 मीट्रिक टन तथा नगरोटा बगवां में 100 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस बार विभाग को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। फतेहपुर अनाज मंडी में तीसरे दिन सात किसानों ने 43.13 मीट्रिक टन, मिलवां इंदौरा में पांच किसानों ने 28.16 मीट्रिक टन और रियाली में एक किसान ने 4.99 मीट्रिक टन धान बेचे हैं।

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