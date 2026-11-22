1 of 13 23 नवंबर का राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए कई नए संकेत और अवसर लेकर आ सकता है। आज कुछ राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने से लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं, कुछ जातकों को लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का पूरा दिन।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता और उपलब्धियों के नए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आखिरकार पूरा होने की संभावना है, जिससे मन को बड़ी राहत मिलेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार में आपसी प्रेम, सहयोग और एकजुटता बनी रहेगी। संतान की खुशी के लिए नया वाहन खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है और आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, इन खुशियों के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी परेशानी को भी गंभीरता से लेना जरूरी होगा। आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी सरलता का गलत फायदा उठा सकता है। आज अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें। परिवार का सहयोग आपके लिए बड़ी ताकत साबित होगा।

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वृषभ राशि

आज का दिन देखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके भीतर आपके लिए कई नए अवसर छिपे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के सामने किसी नई नौकरी का आकर्षक प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, केवल बेहतर पैकेज देखकर फैसला न करें। अपनी वर्तमान नौकरी, भविष्य की संभावनाओं और नई जिम्मेदारियों का आकलन करने के बाद ही कोई कदम उठाना बेहतर रहेगा। रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम करने का उत्साह बना रहेगा। हालांकि, अचानक कोई खर्च सामने आने से आर्थिक चिंता हो सकती है। ऐसे में बजट का ध्यान रखें। आपकी लगातार की गई मेहनत धीरे-धीरे आपको एक अलग पहचान दिला सकती है। किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

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मिथुन राशि

आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पैसों के लेन-देन में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी सौदे या भुगतान से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करें। आपके प्रयास सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवनसाथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। आपकी इस पहल से उन्हें खुशी मिलेगी और आपसी नजदीकियां भी बढ़ेंगी। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके साथ ही लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।

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