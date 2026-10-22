{"_id":"6ad9a029792f14b6c805217b","slug":"video-chandramani-kulethi-last-video-recorded-at-nag-temple-holi-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंद्रमणि कुलेठी की आखिरी बाइट बनी यादगार, नाग मंदिर होली में बुधवार को रिकॉर्ड हुआ था वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की नाग मंदिर, होली में बुधवार को रिकॉर्ड की गई अंतिम बाइट अब उनकी यादों से जुड़ गई है। इस वीडियो में वह पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। उनके बातचीत करने के अंदाज और विचारों से आत्मविश्वास झलक रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड की गई इस बाइट में चंद्रमणि कुलेठी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए थे। उस समय रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो अब उनके समर्थकों और परिचितों के लिए भावुक कर देने वाली याद बन गया है। चंद्रमणि कुलेठी के निधन के बाद उनकी इस बाइट की चर्चा हो रही है। वीडियो में उनके सहज अंदाज, उत्साह और अपनी बात रखने के तरीके को देखकर उनसे जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जो वीडियो उस समय एक सामान्य बातचीत का हिस्सा था, वही अब उनकी यादों को संजोने का माध्यम बन गया है। उनकी अंतिम बाइट का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। समर्थकों और परिचितों के लिए यह वीडियो चंद्रमणि कुलेठी की सक्रियता और उनके व्यक्तित्व की एक झलक के रूप में देखा जा रहा है।

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