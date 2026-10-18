{"_id":"6ad499276ccf17e56f0fa19c","slug":"video-chamba-lilh-power-cut-opposition-leader-speech-officials-warning-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा के लिल्ह में नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान गुल हुई बिजली, अधिकारियों को दी 2027 की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा के लिल्ह में नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान गुल हुई बिजली, अधिकारियों को दी 2027 की चेतावनी
लिल्ह में नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान अचानक बिजली गुल होने से कार्यक्रम में व्यवधान पड़ गया। बिजली आपूर्ति बंद होते ही उन्होंने बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को फोन कर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।
बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति करीब 15 मिनट तक बाधित रही। इसके बाद आपूर्ति बहाल हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम में बिजली व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि उनके कार्यक्रम में बिजली गुल होने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले चुवाड़ी में भी उनके कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।
उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार ऐसी स्थिति पैदा होना गंभीर मामला है। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही।
बिजली गुल होने से नाराज नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा समय में यहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही का खामियाजा वर्ष 2027 में भुगतना पड़ेगा। उनकी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बन गई।
बताया जा रहा है कि अधिकारियों को फोन पर चेतावनी देने के करीब 15 मिनट बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। हालांकि, बिजली गुल होने के वास्तविक कारणों और आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
लिल्ह में भाषण के दौरान बिजली गुल होने की घटना ने कार्यक्रमों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घटना के कारणों या बिजली बोर्ड की ओर से इस मामले में किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण सामने नहीं आया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।