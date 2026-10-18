{"_id":"6ad499276ccf17e56f0fa19c","slug":"video-chamba-lilh-power-cut-opposition-leader-speech-officials-warning-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा के लिल्ह में नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान गुल हुई बिजली, अधिकारियों को दी 2027 की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लिल्ह में नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान अचानक बिजली गुल होने से कार्यक्रम में व्यवधान पड़ गया। बिजली आपूर्ति बंद होते ही उन्होंने बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को फोन कर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति करीब 15 मिनट तक बाधित रही। इसके बाद आपूर्ति बहाल हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम में बिजली व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि उनके कार्यक्रम में बिजली गुल होने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले चुवाड़ी में भी उनके कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार ऐसी स्थिति पैदा होना गंभीर मामला है। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही। बिजली गुल होने से नाराज नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा समय में यहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही का खामियाजा वर्ष 2027 में भुगतना पड़ेगा। उनकी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बन गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को फोन पर चेतावनी देने के करीब 15 मिनट बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। हालांकि, बिजली गुल होने के वास्तविक कारणों और आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। लिल्ह में भाषण के दौरान बिजली गुल होने की घटना ने कार्यक्रमों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घटना के कारणों या बिजली बोर्ड की ओर से इस मामले में किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण सामने नहीं आया है।

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