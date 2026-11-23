{"_id":"6b041f85eb8bef0972081b52","slug":"video-two-suppliers-from-ferozepur-arrested-in-case-involving-seizure-of-10966-grams-of-chitta-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: 109.66 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में फिरोजपुर से दो सप्लायर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस ने अब पंजाब तक कार्रवाई तेज कर दी है। घुमारवीं में 109.66 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में पुलिस ने बैकवर्ड लिंकज की जांच करते हुए फिरोजपुर से दो कथित सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पहले पकड़े गए युवकों से पूछताछ के साथ उनके वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसके बाद पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने पंजाब के फिरोजपुर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि एनडीपीएस के मामलों में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई केवल नशे की बरामदगी तक सीमित नहीं है। नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बैकवर्ड लिंकज की गहन जांच की जा रही है, ताकि नशे के कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

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